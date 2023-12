Festival de teatros “Cena Aberta – Encontros Paralelos” terá entrada gratuíta durante 4 dias

Os festivais de teatro estão de volta a Campo Grande, trazendo uma opção cultural e de lazer tão aguardada pela população durante a pandemia. O “Cena Aberta – Encontros Paralelos” acontece de segunda-feira (28 de agosto) a sábado (2 de setembro), apresentando uma agenda intensa de peças de teatro que abrangem desde a comédia até o drama, com classificação para todas as idades. As apresentações ocorrerão no Sesc Cultura e no Teatro Glauce Rocha. A programação completa está disponível no Instagram (@ofitcia).

O idealizador do festival, Nill Amaral, e diretor da Cia OFIT, ressalta a importância de integração do projeto, que incluirá peças de Campo Grande e de outros municípios do Estado. Ele destaca que mesmo durante a pandemia, a criatividade dos artistas continuou, resultando em produções que refletem esse período de isolamento. Uma dessas peças é “Todo redemoinho começa com um sopro”, que será encenada nos dias 28 e 29 de agosto, às 20h no Teatro Glauce Rocha.

A mostra busca aproximar a população das mais recentes produções culturais, promovendo o intercâmbio entre artistas e contribuindo para a formação de público. Com cachês variando de R$ 3 mil a 6 mil, a seleção das peças teve uma concorrência acirrada, gerando expectativas para os grupos selecionados.

O ator Douglas Caetano, parte do elenco da peça “Seco”, da Cia Fulano Di Tal, ressalta a importância de projetos como esse tanto para o público quanto para os artistas. Ele enfatiza a necessidade de curadoria para que as peças circulem e aconteçam de maneira significativa na sociedade. Sobre o espetáculo, ele menciona que, apesar de tratar do contexto pandêmico, a peça busca transcender esse tema, explorando questões universais como paixão, morte, vida e outras urgências da existência humana.

Além das peças teatrais de Campo Grande, o festival também apresentará espetáculos inéditos na capital, como é o caso de “Destemperança20”, proveniente do município de Dourados. A peça explora as complexidades da segunda década de vida, os 20 anos, abordando questões familiares, autoimagem, expectativas e os desafios dessa fase.

Com Informações da Fundação da Cultura