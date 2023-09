Pintor fica desacordado após sofrer descarga elétrica enquanto trabalhava

Um pintor que não teve a identidade divulgada, sofreu uma descarga elétrica enquanto trabalhava, na região central de Três Lagoas, a 326 quilômetros de Campo Grande.

Conforme informações da Rádio Caçula, o pintor sofreu uma descarga elétrica, quando pintava uma fachada de uma loja, na na rua Elmano Soares. Segundo testemunhas o rolo de pintura que é de metal, encostou na fiação de alta tensão. A forte descarga elétrica atingiu a vítima, que teve queimaduras internas e externas pelo corpo.

Assustados, funcionários de uma loja deparou com o pintor desacordado e imaginou que estivesse morto. Equipes de socorro do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foram acionados e prestaram os primeiros atendimentos à vítima. Ela foi encaminhada ao hospital, onde segue em observação e seu quadro de saúde é estável.

