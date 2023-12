China lança satélite de observação da terra chamado Gaofen-12

No campo cientifico da exploração espacial, a China lançou com sucesso o mais recente satélite de observação da Terra, o Gaofen-12 04, a partir do Centro de Lançamento de Satélites de Jiuquan, localizado no noroeste do país.

O lançamento ocorreu no dia 21 de agosto, às 1h45 no horário de Beijing (17h45 GMT do domingo), impulsionado por um foguete portador Longa Marcha-4C. O satélite foi inserido na órbita planejada com precisão, marcando mais um passo significativo na crescente capacidade da China de monitorar e explorar nosso planeta através do espaço.

O Gaofen-12 04 terá um papel crucial em uma variedade de áreas de aplicação, incluindo vistorias de terras, planejamento urbano, desenvolvimento de rede rodoviária, estimativas de produção agrícola e resposta a desastres. Seu desempenho avançado e capacidades de observação de alta resolução prometem melhorar a coleta de dados e análises em uma variedade de setores, contribuindo para decisões mais informadas e eficazes.

Este lançamento representa a 484ª missão de voo realizada pelos foguetes portadores da série Longa Marcha, uma série que tem sido a espinha dorsal do programa espacial chinês, proporcionando meios confiáveis de colocar cargas úteis em órbita e impulsionar inovações científicas e tecnológicas.

Com informações da XINHUA Agency News