Ministro do Paraguai vem a MS convidar empresários e estreitar relacionamento

A Fiems (Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul), por meio do Centro Internacional de Negócios, realizou nesta quinta-feira (31), um encontro com o ministro da Indústria e Comércio do Paraguai, Javier Giménez, que apresentou aos empresários as oportunidades comerciais no país vizinho.

No evento realizado na Casa da Indústria, o presidente da Fiems, Sérgio Longen explica que a ocasião foi organizada a partir do novo governo paraguaio, que iniciou o mandato dia 15 de agosto.

“Com novos ministros nomeados, entendemos que novas políticas podem ser construídas a fim de fortalecer alguns gargalos que temos com o Paraguai, um país cheio de oportunidades. Podemos equilibrar a competitividade internacional hoje utilizando, muitas vezes, parcerias com os países vizinhos”, diz.

Segundo Longen, Brasil tem uma carga de impostos conhecida por dar prejuízo a produção. “Muitas vezes temos oportunidade de produzir no país vizinho e gerar essa competitividade para a indústria nacional. É nessa linha que trabalhamos com o país vizinho.”

Rodrigo Maluf, vice-ministro de Indústria e Comércio do Paraguai representou o ministério pessoalmente no evento da Fiems, levando a mensagem de que o país está aberto em avançar nos acordos bilaterais.

“Temos um mercado aberto para todos os setores da economia brasileira. O nível de trabalho no Brasil com o mundo é simplesmente excelente, e nós queremos alavancar esse conhecimento com o mercado e trazer essa experiência para que o Paraguai também participe do mundo”, anuncia.

Por videoconferência, o ministro Javier Gimenez falou da importância da renegociação do tratado entre os países e a projeção da entidade internacional para os próximos 50 anos.

“Tenho uma mensagem muita forte do nosso presidente de transformar o ministério em um solucionador de problemas, que combata a questão da burocracia para que empresas e empresários brasileiros possam ir ao Paraguai fazer negócios, gerar oportunidades, fazer dinheiro, gerar emprego, etc”, conta o ministro.

“Negócios, intercambio e comércio são questões super relevantes na agenda do presidente. Temos, por exemplo, a questão das rotas e dos eixos de exportação que estão olhando a rodovia de forma muito diferente a partir da demanda mundial por produtos agrícolas”, completa.

Na ocasião, também foi lançada a data da Expo Paraguai Brasil, programada para acontecer entre os dias 21 e 22 de setembro. O evento será na cidade de Luque, no Paraguai. Acesse também: Empresários estimam um semestre melhor para o comércio

Com informações do repórter João Gabriel Vilalba