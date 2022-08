Complete a carteirinha: vacinas contra Covid-19 e Gripe seguem disponíveis

Mais de 45 locais estão com vacinas disponíveis contra a Covid-19 e a Gripe nesta quinta-feira (04) para toda a população de Campo Grande. A dose que protege contra a infecção causada pelo novo coronavírus pode ser aplicado em toda a população a partir dos três anos ou mais e a vacina da gripe está disponível para pessoas a partir dos seis meses de idade.

Para receber a segunda dose da vacina contra Covid-19, é necessário aguardar o intervalo estipulado pelo fabricante do imunizante. É necessário aguardar também três meses para receber o primeiro reforço, este é aplicado em quem tem a partir de 12 anos.

O segundo reforço, ou seja, a quarta dose está sendo aplicada em toda a população que tenha 35 anos de idade, seja trabalhador da saúde ou que tenha imunocomprometimento grave e pelo menos 18 anos. Para esta quarta dose também é necessário aguardar quatro meses da última dose.

Mais de 1,9 milhões de doses das vacinas contra Covid-19 foram aplicadas até o momento em Campo Grande, cobrindo 80,53% de toda a população do município com pelo menos a primeira dose do imunizante.

As vacinas estão disponíveis nas unidades de saúde referenciadas, entre 7h30 e 11h, e das 13h às 16h45. Há unidades que possuem horário estendido, e a sala de vacinação funciona normalmente neste período. As unidades também realizam o teste para a detecção da Covid-19, de acordo com horário de funcionamento especifico de cada local.

Influenza

A vacina contra a gripe também está disponível nas unidades de saúde da Capital e pode ser encontrada em todas as 72 salas de vacina do município. Desde o final do mês de junho o imunizante está disponível para toda a população que tenha seis meses de idade ou mais.

O imunizante protege contra os vírus H1N1, H2N3 e Influenza B, sendo todos eles as cepas que estão circulando no momento, devido a chegado do inverno e das baixas temperaturas.