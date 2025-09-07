Feriado é de tempo firme e variação de nebulosidade em MS

Neste domingo (07), a previsão indica tempo firme, com sol e variação de nebulosidade em decorrência da atuação de um sistema de alta pressão atmosférica, que mantém o tempo seco sobre grande parte de Mato Grosso do Sul.

Esse cenário favorece a ocorrência de baixos índices de umidade relativa do ar, variando entre 15% e 35%, sobretudo nas regiões norte, pantaneira e bolsão. As temperaturas ao amanhecer tendem a ser mais amenas, com mínimas previstas entre 8°C e 11°C, enquanto à tarde as máximas apresentam tendência de elevação.

Em relação às temperaturas, estão previstas mínimas entre 8-14°C e máximas entre 20-29°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados. Pontualmente, podem ocorrer valores abaixo dos 8°C. Nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas devem variar entre

12-18°C e as máximas entre 23-34°C. Já nas regiões do bolsão, leste e norte, os termômetros devem registrar mínimas entre 16-21°C e máximas entre 31-37°C.

Em Campo Grande são previstas mínimas entre 15-18°C e máximas entre 28-33°C. Os ventos atuam do quadrante sul e giram para o quadrante leste ao longo do domingo com valores entre 40-60 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60 km/h.

Com informações do Cemtec.

