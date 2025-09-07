Preços de combustíveis variam até 20% em Campo Grande

Levantamento realizado pelo Procon-MS em 23 postos da Capital no início de setembro revelou disparidade significativa nos preços dos combustíveis, com variação que chega a quase R$ 1 por litro. O estudo indicou que a diferença entre os valores mais baixos e mais altos pode ultrapassar 20% em alguns casos.

A gasolina comum apresentou oscilação de até R$ 0,90, com preços variando entre R$ 5,59 e R$ 6,49. Para quem paga com cartão de crédito, a variação percentual chega a 16,10%, enquanto à vista ou no débito a diferença é de 10,73%.

O etanol foi o combustível com maior diferença relativa, chegando a 20,27% no crédito e 17,04% à vista. Os preços registrados foram de R$ 3,58 a R$ 4,39, uma diferença de 81 centavos por litro.

O diesel S10 comum também apresentou variação considerável: de R$ 5,69 a R$ 6,39, com diferença de 70 centavos. Já o GNV (Gás Natural Veicular) registrou menor oscilação, variando de R$ 4,49 a R$ 4,69 por metro cúbico, diferença de apenas 4,45%.

Comparando com agosto, houve pequenas alterações nos preços médios. O etanol aditivado subiu de R$ 3,89 para R$ 3,94, aumento de 1,29%, e o diesel S10 aditivado passou de R$ 6,13 para R$ 6,16. A gasolina comum recuou ligeiramente, de R$ 5,95 para R$ 5,93, e o diesel S500 caiu de R$ 6,00 para R$ 5,99. O GNV manteve-se estável em R$ 4,62.

O Procon-MS orienta os consumidores a pesquisarem preços antes de abastecer e priorizarem postos com selo da ANP. Além disso, recomenda-se abastecer de manhã cedo ou à noite para reduzir perdas por evaporação e evitar trafegar com o tanque na reserva, prevenindo danos ao motor e ao sistema de alimentação.

Por Djeneffer Cordoba

