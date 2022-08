Cantor Luke Bell é encontrado morto após dias desaparecido

Luke Bell, cantor country de 32 anos, foi encontrado morto por um amigo nesta segunda-feira (29), em Tucson, localizado no estado do Arizona, nos Estados Unidos. O seu óbito foi confirmado por, Matt Kinmann, amigo que reconheceu o corpo do artista, de acordo com o site Independent.

Segundo informações, pessoas próximas a Bell acreditavam que ele havia ido para Tucson, fazer uma participação em um show. Mas após um tempo sem contato, foi dado como desaparecido no dia 20 de agosto. A causa da morte não foi divulgada e o caso continuará sendo investigado.

Sobre Luke Bell

Nascido em Cody, em Wyoming, nos Estados Unidos, Bell começou sua carreira musical em 2012, com o álbum intitulado com o seu próprio nome. Dois anos após o lançamento, ganhou espaço no cenário country com o álbum Don’t Mind If I Do.

Em 2016, assinou um contrato de gravação com a gravadora Thirty Tigers, com sede em Nashville. Ao longo da sua carreira musical, ele participou de trabalhos ao lado de nomes reconhecidos no mundo country, como Alabama Shakes, Margo Price e Langhorne Slim e tocou em slots de apoio para Willie Nelson e Dwight Yoakam.

