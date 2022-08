Mais de 21 mil campograndenses já receberam capacitação pelo Senar-MS

O Senar/MS (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) de Mato Grosso do Sul já ajudou 21,7 mil pessoas em Campo Grande, com capacitação, assistência técnica, promoção social e educação formal, desde 2016, de forma gratuita.

O número destaca a importância do auxílio e do conhecimento para o aumento de renda e bem-estar da população rural e urbana. Para o superintendente do Senar, Lucas Galvan, o objetivo do serviço é a transformação de vida.

“Em Campo Grande, o município que abriga a sede da Instituição, é de suma importância para o alcance da população de todo o Estado, graças à sua localização estratégica, sem deixar de atender também os moradores da Capital”, salienta Lucas.

O principal programa de responsabilidade social do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de MS é o Agrinho. No projeto já foram transformadas mais de 15,2 mil vidas das crianças e dos adolescentes das escolas públicas da Capital, o qual garante conhecimento sobre atuação do produtor rural no campo e como esse trabalho se conecta com a cidade.

A ATeG (Assistência Técnica e Gerencial) foi uma das responsáveis pela ajuda aos 530 produtores rurais em diferentes cadeias produtivas. Entre elas estão apicultura, bovinocultura de corte e de leite, suinocultura, horticultura, ovinocultura, piscicultura, grãos, entre outros.

De acordo com a Famasul (Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul) os cursos de FPR e PS (Formação Profissional Rural e Promoção Social) também tiveram a participação de mais de quatro mil participantes em Campo Grande. O número equivale a um total de 9,5 mil horas de carga horária.

Por Marina Romualdo – Jornal O Estado

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse também as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.