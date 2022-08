Califórnia: tornado de fogo aparece no meio de incêndio

Durante um incêndio florestal, perto de Gorman, no noroeste de Los Angeles, localizado na Califórnia, um enorme “tornado de fogo” chamou a atenção da população. De acordo com informações, cerca de 200 bombeiros estão na região para combater as chamas, que ainda estão ativas até o momento.

A causa do incêndio, que começou por volta das 17h (horário local) desta quarta (10), ainda não foi identificada, porém, o período de altas temperaturas e baixa humidade, podem ter contribuído para elevar o risco de incêndios no local. As chamas já atingiram mais de 60 hectares de floresta, mas felizmente não apresentam ameaça para a população local.

Em um vídeo compartilhado pelo canal KTLA, dos Estados Unidos, é possível observar que as chamas do incêndio formaram um grande tornado de fogo, em conjunto com uma coluna de fumaça. Nas imagens, também aparece um helicóptero jogando água para combater às chamas.

O Corpo de Bombeiros explicou que o fenômeno do “tornado de fogo” pode ter sido motivado pela “queima de materiais combustíveis secos e ventos erráticos”.

O norte da Califórnia já estava tendo outros problemas com as chamas. No começo de agosto, um enorme incêndio devastou mais de 60.000 acres da Floresta Nacional de Klamath, matando quatro pessoas e destruindo dezenas de edifícios locais.

