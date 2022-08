Luan Santana comemora 15 anos de carreira com lançamentos

Luan Santana celebra aniversário de carreira presenteando os fãs com novo single, lançamento de jogo e turnê

Por Méri Oliveira – Jornal O Estado MS

Luan Santana completou 31 anos em março deste ano e, apesar de tão jovem, o cantor já tem 15 anos de estrada. Agora, para celebrar o aniversário de carreira, além do novo single “Coração Cigano”, em um feat. com Luísa Sonza, e turnê, lança hoje (11) o jogo Banco Imobiliário Luan City, assinado pela Estrela, que neste ano completa 85 anos. “Agosto é um mês especial para mim. Hoje eu celebro o aniversário de carreira, e agora estamos completando 15 anos! Para dar início às nossas comemorações, escolhi o universo lúdico para mostrar o quanto o mundo da música é mágico. Junto com a Estrela, lançou em edição limitada o Banco Imobiliário, em meio ao meu consagrado projeto Luan City, que, em 360 graus, traz hits, DVDs, turnês e festival”, detalha o cantor.

Em seguida, Luan explica melhor sobre o projeto. “Toda cidade tem um banco, tem uma administração, tem pessoas especiais, de modo que convido vocês a caminhar pelas ruas de Luan City, revisitando momentos e locais importantes da minha trajetória”, dispara o artista.

Luan fala das diferenças entre o trabalho anterior, “Viva”, e o “Luan City”, seu projeto atual, e a influência do período pandêmico nisso. “Eu sempre digo muito que, por mais que a gente inove, por mais que a gente traga influência de outros ritmos, é muito importante a gente sempre manter a nossa essência. E do ‘Viva’ para o ‘City’, eu vejo muitas coisas em comum, e vejo uma evolução de som – isso eu sinto na estrada, também, eu sinto com a receptividade do público com as minhas músicas”, pontua.

Em seguida, complementa: “A música do ‘City’ é mais geral, talvez tenha um pezinho mais no comercial do que o ‘Viva’, que talvez ia para um lado inovador, um pouco mais experimental, eu diria. E deu muito certo. Quando a ‘bad’ bater, por exemplo, é uma bachata (ritmo musical e dança com origem na República Dominicana) eletrônica e moderna. A gente tem bachatas no ‘City’ , também, mas talvez de uma forma um pouco mais orgânica. Eu acho que a gente viveu um momento de pandemia em que todo mundo viveu em um ambiente muito frio, eu via. Então, eu acho que quando as coisas começaram a voltar ao normal, foi como se as pessoas ficassem ‘quentes’ de novo, e isso refletia no som”, assevera Luan.

‘Coração Cigano’

Luan conta que a faixa veio depois de ele se apaixonar pela música “Señorita”, de Shawn Mendes e Camila Cabello. “Eu fiz essa música na beira da piscina lá em casa, num violão de náilon, um Yamaha, que eu tenho só para compor. Sentei à beira da piscina e fiz a sequência de notas – é a mesma harmonia da ‘Señorita’, porque eu estava apaixonado nessa música – é a mesma harmonia e sequência de notas, comecei a cantarolar e foi nascendo. Fiz ela muito rápido. […] Mas é uma música que eu mostrei à minha mãe e ao meu pai no violão, antes de ser produzida, e todo mundo já ama essa música há muito tempo”, afirma.

Turnê em Portugal

Ídolo também dos portugueses, Luan Santana se prepara para mostrar um show inédito em sua turnê do outro lado do Atlântico e leva “Luan City”, o espetáculo que tem percorrido o Brasil, para Portugal, com duas apresentações em Porto, na quinta (18), e na sexta (19), na Superbock Arena. Um detalhe que chama a atenção: é que os ingressos se esgotaram na terceira semana de vendas, ainda em janeiro, fazendo com que fosse necessário abrir ingressos para show extra, na sexta (19).

No sábado (20), em Lisboa, no Altice Arena, além de uma megaprodução, o artista vai apresentar cinco músicas inéditas. E mais um detalhe: todos os ingressos para os shows estão esgotados desde julho, de acordo com a assessoria do astro.

Promessa a Nossa Senhora da Penha

Ao completar 15 anos de estrada, como não poderia deixar de ser, Luan relembra uma história do início da carreira, quando foi ao Convento da Penha, em Vila Velha, no Espírito Santo, e fez uma promessa a Nossa Senhora da Penha: caso “estourasse”, ele voltaria e subiria a escadaria de joelhos. E o Gurizinho de Jaraguari “estourou”, tendo de voltar e cumprir sua promessa. “Pensa numa escadaria ‘arta’! Depois de dois anos eu voltei lá e subi. Subi e paguei a promessa, levei o meu CD lá!”, conta o artista.

Em seguida, quando perguntado sobre o que ele diria ao Luan de 15 anos atrás, ele brinca: “compre uma joelheira!”. Após risos, vem a resposta séria, e ele é categórico: “Que não se importasse com coisas pequenas, de início. Com críticas sem fundamento nenhum, que me faziam muito mal, porque eu era muito novo, tinha 17 anos. Que aquilo ia passar e que as coisas mudam, que o tempo passa, que a gente amadurece, a gente cresce, a gente enxerga a vida de um jeito muito mais simples, que não esquenta. ‘Relaxa’, eu falaria pro Luan de 15 anos atrás, ‘vai dar tudo certo’”, pontua.

Luan Santana

Precisar quando a história do cantor Luan Santana começou é tarefa difícil. Nascido a 13 de março de 1991, já aos 3 anos na sua cidade natal, aqui na Capital, ele chamava atenção de toda a família com os acordes afinados das músicas sertanejas que não parava de cantar. Percebendo o talento do filho, o pai deu de presente um violão, para incentivar ainda mais o pequeno cantor.

O tempo passou e, por insistência de amigos e familiares, aos 14 anos, Luan Santana fez uma festa onde realizou sua primeira gravação, em Jaraguari, cidade vizinha a 51 quilômetros de Campo Grande, com a música inédita “Falando Sério”.

Com um gravador amador, Luan Santana fez seu show, que foi registrado como o primeiro CD. Mas ele não aprovou o resultado final, e acabou quebrando o CD por não ter gostado da qualidade do som. Porém, ele não contava com o fato de que um amigo tinha ficado com uma cópia e a colocou no YouTube, sendo aprovada pelo público, que começou a pedir a música nas rádios de Mato Grosso do Sul, Goiás, Rondônia e Paraná.

O primeiro show, no entanto, foi em 11 de agosto de 2007, em Bela Vista, ainda sem cantar profissionalmente e sem gravações profissionais, porém, por causa da repercussão da música “Falando Sério”.

A partir daí, a vida de Luan começou a ser dividida entre os estudos e os shows que começaram a ser marcados. Com agenda lotada durante todo o ano de 2008, Luan Santana não podia parar para entrar em estúdio e gravar o segundo CD, então ele decidiu que o trabalho seria ao vivo e registrado em diversas cidades do Brasil por onde apresentava seu show e, no verão de 2009, começou com a explosão do jovem cantor, que quebrou todos os recordes de público pelas cidades onde se apresentou, conquistando cada vez mais fãs e seguidores por onde passava.

O resto é o que a gente já sabe: muitos shows, parcerias, hit atrás de hit e muito sucesso em uma carreira que, assim como o “Meteoro da Paixão”, traz uma explosão de sentimentos aos fãs por onde quer que o cantor passe. Luan Santana completa 15 anos de carreira, mas quem ganha os presentes são seus fãs.

