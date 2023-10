Brasileiro que estava desaparecido em Israel é encontrado morto

O brasileiro Ranani Glazer, que estava desaparecido desde sábado (7), após ataques do Hamas no sul de Israel, foi encontrado morto nesta segunda-feira (9), segundo familiares. Até o momento, o Itamaraty não confirma a morte.

No sábado, Ranani participava de uma rave junto com sua namorada, Rafaela Treitsman, que foi socorrida com vida, e o amigo Rafael Zimerman, que está hospitalizado. Nascido em Porto Alegre, o jovem também tinha nacionalidade israelense, e serviu ao Exército do país.

Em nota, o Governo Federal lamentou a morte do brasileiro. Confira a nota na íntegra:

“O Governo brasileiro tomou conhecimento, com profundo pesar, do falecimento do cidadão brasileiro Ranani Nidejelski Glazer, natural do Rio Grande do Sul, vítima dos atentados ocorridos no último dia 7 de outubro, em Israel. Ao solidarizar-se com a família, amigas e amigos de Ranani, o Governo brasileiro reitera seu absoluto repúdio a todos os atos de violência, sobretudo contra civis.“

Segundo o Itamaraty, 1,7 mil brasileiros recorreram ao governo com pedido de ajuda para deixar Israel. A previsão é de que 900 pessoas sejam resgatadas, em quatro voos, a cada cinco dias. O primeiro voo de retorno ao país está previsto para chegar a Brasília na madrugada de quarta-feira (11).

