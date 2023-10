Maior rebanho de MS, Associação do Nelore recriará novo selo de carne

Paulo César Matos comandará a Associação no biênio 2024/25, com o desafio de valorizar produção local

A raça nelore detém mais de 80% do rebanho bovino no Brasil e é com essa vantagem que o novo presidente da Nelore -MS (Associação Sul-Mato-Grossense dos Criadores de Nelore), Paulo César Matos, busca mostrar para novos mercados internacionais a qualidade da raça, dando mais oportunidades para os criadores de nelore e gerando resultados positivos para a economia no Estado e nacionalmente. A cerimônia de posse vai ocorrer na próxima segunda-feira (16), às 19 horas, no Parque de Exposições Laucídio Coelho.

“Um dos meus objetivos, à frente da Nelore MS, é fomentar a raça, buscar novos mercados além da China, estimular a tecnologia de produção com o melhoramento genético, promover feiras, ressaltado a qualidade do produto. Pretendo colocar a Associação nas questões política e em novas discussões como, por exemplo, a segurança no campo, reforma tributária”, destacou Matos quanto a algumas ações que pretende atuar.

Outra medida que Matos compartilhou com o jornal O Estado é a criação de um novo Selo Nelore, destacando que todo o processo de criação da raça se preocupa com as questões sustentáveis no campo.

“Buscar criar também um selo de qualidade da carne nelore e promover uma discussão, inclusive com os frigoríficos da região, com o Governo do Estado, os frigoríficos exportadores, e o Ministério da Agricultura, para que a gente possa criar um mecanismo de dar uma qualidade, ter uma valorização na carne produzida em MS, pensando no meio ambiente, sustentabilidade, carbono zero”, detalha sobre seus compromissos na nova gestão.

Você sabia?

O fato de o gado nelore ser criado em pasto, em muitas das áreas rurais aqui no Estado, leva a produção de uma carne produzida com menos adição de produtos químicos, segundo explicou Paulo César Matos, que também atua há mais de 30 anos no setor pecuário.

“Com a evolução genética, nós temos, hoje, um nelore com uma qualidade de carne bem parecida ou melhor até que a carne de outros gados. Com a vantagem de que o nelore é criado no pasto. Diferente de outras carnes, por exemplo, em que o gado é engordado somente em confinamento e recebe uma série de produtos com agrotóxicos, estimulador de crescimento etc.” detalhou.

O valor da arroba no Estado também é outro desafio que Paulo Matos quer buscar recursos e mais linhas de créditos para defender os criadores de rebanho. “Como presidente, um dos objetivos é entrar em debates, provocar a classe política, chamando a atenção para os desafios enfrentados pelos pecuaristas.”

Melhoramento genético

Um dos pilares na gestão de Paulo Matos é fomentar a raça do nelore com o melhora Representando 80% do rebanho, novo presidente da Nelore MS quer fomentar a qualidade da raça local mento genético, o que reflete numa melhor precocidade na produção, diminuindo o prazo entre o nascimento e o abate, para chegar até a mesa dos consumidores

“O melhoramento genético da raça encontra-se avançado e contribuindo para o aumento de produtividade da pecuária brasileira. Esse melhoramento ajuda a produzir uma carne de melhor qualidade e em um tempo precoce. Nosso objetivo é fazer com que essa produção se transforme no produto final, a carne”, salientou.

Incentivos

Para o próximo ano, estando à frente da Nelore-MS, Matos quer retornar com as feiras e exposições para promover a pecuária nos municípios vizinhos e fora do país, gerando oportunidades até mesmo para aqueles que não são associados. Ele ressaltou ainda qu, atualmente, o maior importador do produto nelore é a China, entretanto frisa que é importante estabelecer e criar novos contatos de negócios.

“Por meio das exposições, retomada dos julgamentos, fomentando os leilões da raça nelore, estaremos divulgando nosso trabalho, incentivando os produtores para que eles possam expor seus produtos para o mercado local e até para outros países, como Bolivia, Argentina e Paraguai. Buscar potencializar o mercado e dar ao nosso associado e, até aquele que não é, a oportunidade de colocar em amostra suas produções”, continua.

“A China é, sim, um grande cliente, mas precisamos abrir novos mercados, inclusive na Ásia mesmo, reforçar os mercados no Oriente Médio, Europa, mostrando o diferencial na nossa produção e na qualidade, respeitando o meio ambiente. Vamos trabalhar para buscar esses espaços, para colocar em discussão; o fomento da raça, melhorar as condições dos produtores de nelore de MS, com o objetivo que ele melhore sua renda e tenha oportunidade de mercado para negociar sua carne”, finalizou Paulo Matos.

Por – Suzi Jarde

