Com 6.026 postos de trabalho gerados na Capital, número representa 20% do Estado

Levantamento feito pela Funsat (Fundação Social do Trabalho de Campo Grande) da Prefeitura Municipal de Campo Grande, indica que a Capital tem se destacado na geração de empregos, ao apresentar 6.026 postos criados no Estado, sendo responsável por 20% do total. Em Mato Grosso do Sul, foram gerados, entre janeiro e agosto de 2023, um saldo de 30.511 postos, com Campo Grande demonstrando saldo positivo em 2,72%, no acumulado do ano, ao disponibilizar, até agosto, 921 vagas e um aumento de 0,41%, em relação ao mês anterior

Dos cincos segmentos, quatro deles apresentaram saldo positivo na criação de empregos. Em primeiro lugar, o setor de Serviços, com 401 novas vagas, seguido pelo setor de Comércio, com 339 vagas. Em terceiro, o setor Agropecuário, com 101 novas vagas e a Indústria, com 97 novos postos. Já a Construção foi o único que fechou o balanço com números negativos, apresentando -17 postos de trabalho.

Do saldo de empregos criados em agosto, o levantamento demonstra que 56,9% foram ocupados por mulheres e 43,1% por homens. No acumulado do ano, os números apresentam uma variação entre admissões de 95.863 e demissões, em 89.837. Em oito meses de 2023, com os segmentos de serviços e indústria entre os maiores geradores de emprego, responsáveis por 45,3% dos postos de trabalho, pelo menos 59,1% foram ocupados por homens, sendo 3.561 vagas e 40,9% ocupados por mulheres, representando 2.465 da área.

O aposentado do Estado, Nelson Antonio de Souza Filho, 77 anos, explica que, para ele, o trabalho é essencial e, embora já tenha contribuído muito, trabalhar é uma forma de edificar sua vivência. “Eu saí, esses dias, de uma empresa, tô até no seguro. Sou aposentado e se eu parar, eu morro. Para mim, é uma diversão trabalhar, distrai um pouco a cabeça e eu gosto de trabalhar. Eu sou aposentado do Estado, trabalhava em posto fiscal, na Secretaria de Fazenda”, explica o trabalhador, que compareceu no início desta semana na Funsat, a fim de encontrar um novo emprego de patroleiro ou operador de máquinas pesadas.

O diretor-adjunto da Funsat, João Henrique Bezerra, explica que as redes atacadistas são um ponto forte na geração de empregos, não só em Campo Grande, como em todo o Estado. Em ambos, é perceptível uma crescente no segmento atacarejo, o que sem dúvida tem ampliado o número de vagas, ao mesmo tempo, a rotatividade. “Constantemente eles têm que estar abrindo vagas e, com isso, encontram a Funsat como uma ponte para chegar até ao candidato à vaga. No geral aumentou. De quatro meses para cá, todos os dias, nós estamos divulgando entre duas mil e 2.500 vagas por dia, dentro da Funsat. Aí tem momento que cai, momento que abre, os atacadistas estão abrindo novas filiais dentro de Campo Grande e eles estão procurando também a Funsat para divulgar. Aí, dentro dos segmentos, área de serviços, construção civil, de acordo com a economia, vão se criando as vagas”, explica o diretor-adjunto.

A coordenadora de vagas da Funsat, Denise Moraes, pontua que as que precisam de qualificação profissional são as mais difíceis de serem preenchidas. “Hoje em dia as pessoas são formadas, mas não têm uma qualificação profissional, então é exigida essa qualificação profissional. Não é necessário ter experiência, mas a qualificação profissional é muito importante hoje. [Falamos em] operacional mesmo, como açougueiro, padeiro, essas mais operacionais hoje estão em muita carência. Tem cursos que são de três meses, mas tem cursos rápidos também, de um mês. Motorista mesmo, tem várias vagas de motorista, só que as pessoas, os candidatos, têm a habilitação e, chega na hora, o curso não está válido e aí a pessoa perde a vaga porque não está com o curso válido. Então, são várias coisas que impedem as contratações”, argumenta a coordenadora.

Segundo Bezerra, outro ponto importante é como se portar na hora da entrevista. “Essa efetivação também depende muito da questão comportamental das empresas. Porque às vezes a pessoa tem a qualificação, ela tem a experiência, só que, no momento da entrevista de emprego, ela acaba perdendo a oportunidade. Como se vestir, como se comportar diante de uma entrevista, isso tudo vai dizer e conta muito ponto na contratação”, destaca o diretor, que pontua ainda que este tipo preparação também é ofertada pela Funsat.

Geração de empregos – Funsat em Ação

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) realiza, na terçafeira (10), mais uma edição do Funsat em Ação, programa itinerante que promove a descentralização dos serviços prestados pela pasta, levando atendimento às sete Regiões Urbanas de Campo Grande. Desta vez, em parceria com o Grupo Pereira, serão ofertadas 389 vagas em 14 funções. A ação acontecerá na Praça Ary Coelho, das 8h às 14h.

A Coordenadoria de Vagas e Emprego da Funsat orienta aos candidatos que compareçam ao processo seletivo portando currículo, documentos pessoais oficiais com foto, carteira de trabalho – física ou digital e comprovante de residência.

Por – Julisandy Ferreira

