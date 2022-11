Brasileiro morre após ser atingido por placa de gelo na Argentina

Um brasileiro acabou morrendo após ser atingido por uma placa de gelo que de despendeu do teto de uma caverna em Ushuaia, capital da província Terra do Fogo, na Argentina. O acidente ocorreu na quarta-feira (2), mas a morte da vítima foi comunicada apenas nesta quinta-feira (3) pela polícia da cidade, de acordo com a embaixada do Brasil na Argentina.

Até o momento o homem não teve a idade e nome identificados, já que o brasileiro não possuía nenhuma identificação e estaria viajando pelo país argentino há alguns meses, vivendo em um trailer que estava estacionado no camping do rio Pipó.

O acidente ocorreu na tarde de quarta-feira (2), na entrada da Cueva Jimbo, localizada no Parque Nacional Tierra del Fuego. Em vídeos publicados nas redes sociais, um grupo de 4 pessoas e um cachorro caminham em direção a caverna, quando uma placa de gelo se desgruda do teto e atinge uma pessoa, que seria o brasileiro. A polícia foi chamada até o local por um morador da região.

Desde 2021 autoridades do Parque Nacional da Terra do Fogo alertam sobre o perigo de se aproximar da entrada, tanto que é proibido o ingressar na caverna. Para chegar até o local, que se tornou ponto turístico pela formação glacial e a silhueta, é necessário andar por 9 km, já que carros também são proibidos.

🚨 GRAVE: Brasileiro morre ao tentar entrar em caverna de gelo, na Argentina. Uma placa informando o perigo é vista no vídeo. Desde 2021, a prefeitura alerta visitantes e moradores sobre a proibição de entrar na caverna! pic.twitter.com/xkKBOBVMnB — POPTime (@siteptbr) November 3, 2022

Com informações de Maria Tereza Santos e Sylvia Colombo, da Folhapress.

