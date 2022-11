Rebeca Andrade comemora ouro no mundial ‘representa toda minha luta’

A melhor ginasta do mundo na atualidade é brasileira. Protagonista do Campeonato Mundial de Ginástica Artística de Liverpool (Inglaterra), Rebeca Andrade confirmou o favoritismo e, em uma apresentação sem nenhuma queda, conquistou nesta quinta-feira (3) a medalha do ouro do individual geral.

Ganhar é bom… Ganhar ao som de Baile de Favela é muuuuuito melhor! 🥇🇧🇷 pic.twitter.com/25uyzkYkAL — Time Brasil (@timebrasil) November 3, 2022

Nas redes sociais, a ginasta comemorou a conquista e ressaltou as dificuldades de chegar no topo em um país tão desigual como é o Brasil.

“No Brasil, todo mundo que entende as dificuldades que uma atleta preta tem, que uma pessoa preta tem de chegar no alto rendimento de ter possibilidades, oportunidades… De certa forma tentar ajudar essas pessoas. Para chegar aqui hoje, tive muita ajuda no início. Dos meus vizinhos, quando eu morava junto com a minha mãe, de emprestar dinheiro, de condução, de ficar na casa dos outros para eu conseguir treinar”, recordou, emocionada.

Rebeca enfatizou que não vai se acomodar e pretende seguir deixando seu nome cravado na história do esporte: “Foi muito difícil. Acho que essa medalha representa tudo isso, toda minha história, toda minha luta. Hoje ela foi premiada. Foi aqui e nas Olimpíadas também. Estou muito feliz de ser quem eu sou, de representar tudo que represento. Espero continuar fazendo história – disse a brasileira”.

A ginasta ainda disputa outras três medalhas no Mundial, e seriam quatro se ela não tivesse cometido um erro no segundo salto das eliminatórias, no aparelho em que é atual campeão mundial e olímpica.

Rebeca Andrade foi campeã com nota 56.899, sendo 15.166 no salto, 13.800 nas barras assimétricas, 13.533 na trave e 14.400 no solo. A norte-americana Shilese Jones foi prata e a britânica Jessica Gadirova bronze. Rebeca se tornou a primeira brasileira da história a conseguir uma medalha de ouro no individual geral.

