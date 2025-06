Público com 50+ irá movimentar cerca de R$ 3,8 trilhões nos próximos anos, apontam pesquisas

Pesquisa sobre o Mercado Prateado mostra perspectiva econômica do setor

O mercado prateado, como são chamados os consumidores com 50 anos ou mais, é um setor em expansão, de acordo com a pesquisa realizada pelo data8, onde nos próximos anos, está previsto um aumento no consumo dos brasileiros desta faixa etária.

Em 2024, 27% da população brasileira já tinha mais de 50 anos, e a previsão é de que até 2044 essa parcela aumente para 44%, o que indica um aumento nesse mercado em expansão, mas ainda pouco explorado. No mesmo ano o setor movimentou cerca de R$ 1,8 trilhão do consumo privado total do país, o que significa uma fatia de 24% do consumo privado total dos domicílios brasileiros.

Inspirada em um estudo europeu que se tornou referência mundial, a pesquisa Mercado Prateado estimou o peso desse grupo no Produto Interno Bruto (PIB) nacional; analisando padrões de consumo por faixa etária, genêro, renda e região. .

Em um dos recortes, a pesquisa traz a análise da cesta de consumo por classe social, revelando as cinco principais categorias que concentram os gastos mensais per capita dessa população.

Gasto Per capita 50+

Classe A: transporte 25%, alimentação 20%, habitação 20%, saúde 16% e vestuário 5%.

Classe B: habitação 24%, alimentação 22%, transporte 20%, saúde 14% e vestuário 5%.

Classe C: habitação 30%, alimentação 26%, saúde 15%, transporte 13%, higiene e cuidados pessoais 6%.

Classe D: habitação 34%, alimentação 28%, saúde 12%, transporte 9% e higiene e cuidados pessoais 6%.

Mercado prateado em MS

Mato Grosso do Sul é um dos estados onde esse grupo registra o maior consumo per capita mensal de produtos e serviços, princialmente no setor de transporte, que chega a consumir R$ 360 por mês do aporte dos maduros (50 anos ou mais). Ainda segundo a pesquisa, boa parte desse público têm destinado renda a passeios e viagens.

Para o presidente da Fundação de Turismo em Mato Grosso Sul, Bruno Wendling, este público costuma viajar mais em baixa temporada, o que é bom. ” Este público tem renda, mais tempo e não tem mais despesas com filhos. Eles costumam viajar mais e em baixa temporada, o que é muito bom” afirma o presidente.

Já para a proprietária de uma agência de viagens da Capital, Cristina Albuquerque, o público prateado são de extrema importância para sua empresa. “Eles são bem importantes para a empresa, porque é um público mais livre para viajar. Preparamos um roteiro personalizado, além do suporte durante a escolha dos pacotes” ressalta.

Dados de 2024 apontam que a população com mais de 50 anos tem crescido 3% ao ano no mundo, chegando a quase 2 bilhões de pessoas, de acordo com a ONU (Organização das Nações Unidas). Dentro desta inversão demográfica global, a América Latina é a região com o envelhecimento populacional mais rápido: entre 1950 e 2018, a expectativa de vida aumentou 25 anos; até 2050, a cada 10 latino-americanos, três terão mais de 60 anos.

Gustavo Nascimento

