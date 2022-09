Banco da Inglaterra deve mudar cédulas após período de luto

Em anuncio, o Banco da Inglaterra revelou possíveis mudanças nas cédulas da libra esterlina e nos selos com o rosto da rainha Elizabeth 2ª, que faleceu nesta quinta-feira (8), aos 96 anos.

“Como o primeiro monarca a aparecer nas notas do Banco da Inglaterra, os retratos icônicos da rainha são sinônimos de alguns dos trabalhos mais importantes que fazemos”, afirma o banco central inglês, em nota. “As notas atuais com a imagem de Sua Majestade a Rainha continuarão a ter curso legal”, complementa sobre a teoria que elas poderiam sair de circulação.

O novo anúncio sobre as notas será feito após o período de luto. Há cerca de 4,5 bilhões de cédulas em circulação com o rosto da rainha, somando 80 bilhões de libras (cerca de R$ 480,51 bilhões), segundo o órgão.

A previsão é que as cédulas com o rosto da rainha sejam substituídas pelo do seu filho mais velho, o agora rei Charles 3º. A mudança deve levar pelo menos dois anos para ser completa.

Sobre as cédulas

A primeira nota de 1 libra com a imagem da Elizabeth 2ª, foi emitida em 1960, pelo Banco da Inglaterra, oito anos após ela assumir o trono. Desde então os cédulas contam com o rosto da antiga monarca. Seu rosto também aparece no dinheiro do Canadá e da Nova Zelândia

Em cada Jubileu da rainha, o Banco da Inglaterra lançava moedas comemorativas. Elizabeth 2ª foi a primeira monarca britânica a celebrar seis vezes a data. O último, de Platina, marcou seus 70 anos no trono.

Com informações da Folhapress.

