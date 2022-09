Com atrações culturais para a criançada, festival chega hoje as Moreninhas III

Após passar pelos bairros Nova Lima, Jardim Noroeste, Centro, Residencial Homex e distrito de Anhanduí, a sexta edição do Festival Campo Grande em Ação chega nesta sexta-feira (09) à região do Bandeira. A estrutura para o evento será montada na Moreninhas III.

Com atrações infantis, dança, teatro e música, a festa começa às 18 horas. O FAC (Fundo de Atendimento à Comunidade) irá levar para a criançada brinquedos infláveis e uma cama elástica. Também haverá distribuição gratuita de pipoca e algodão-doce, contação de histórias com Emília Musical, apresentação da Banda Municipal Ulisses Conceição e a presença de cosplayers interpretando personagens de desenhos animados e super-heróis.

A parte cultural conta ainda com o grupo Top Circo e a Bandinha Teatral Bicho do Mato/Guavira. Para encerrar a noite, o ritmista Daran Junior sobe ao palco e canta clássicos do samba e do pagode e algumas de suas músicas autorais. Para manter o público animado entre uma atração e outra, os dançarinos do grupo Relembrar Histórias do Flashback prometem levar várias coreografias de hits dos anos 90 e 2000 para o público.

A população poderá desfrutar do evento na Rua Floresta Grande, no trecho entre as ruas Anacá e Baobá, no bairro Moreninhas III. O festival vai das 18h até as 21h, com entrada gratuita.

Sobre o evento

A ideia do Festival Campo Grande em Ação, que ocorre durante o calendário festivo dos 123 anos de Campo Grande, é levar cultura e lazer para todas as regiões da Cidade Morena – Imbirussu, Anhanduizinho, Segredo, Prosa, Centro, Bandeira e Lagoa – e até os distritos de Rochedinho e Anhanduí.

