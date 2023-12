General Braga Netto tem sigilo telefônico quebrado em operação da PF

O Ex-Ministro da Casa Civil, General Walter Souza Braga Netto, teve seu sigilo telefônico quebrado em uma investigação da Polícia Federal (PF) denominada Operação Perfídia, que foi deflagrada nesta terça-feira. A operação pretende apurar supostas fraudes e irregularidades cometidas por empresários e membros do Gabinete de Intervenção Federal na segurança pública do Rio de Janeiro, ocorrida em 2018. Braga Netto não é alvo da ação atual, mas está sob investigação devido ao seu papel como interventor nomeado pelo governo do ex-presidente Michel Temer na época.

No total, a Operação Perfídia cumpre 16 mandados de busca e apreensão nos estados de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e no Distrito Federal. A investigação foca em crimes como patrocínio de contratação indevida, dispensa ilegal de licitação, corrupção ativa e passiva, além de organização criminosa, relacionados à compra de 9.360 coletes balísticos com sobrepreço realizada pelo Gabinete de Intervenção Federal. A PF alega que a compra dos itens de segurança envolveu um sobrepreço de R$ 4,6 milhões e foi feita mediante dispensa de licitação, totalizando um contrato de R$ 40,1 milhões.

Esta não é a primeira vez que a PF é acusada de realizar uma “pescaria de provas”, conforme alegam pessoas próximas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. O senador Flávio Bolsonaro, por exemplo, utilizou o mesmo argumento em relação à apreensão do celular do ex-ajudante de ordens de seu pai, o tenente-coronel Mauro Cid.

Braga Netto, por sua vez, defende que a compra dos coletes sem licitação teve aval do Tribunal de Contas da União (TCU) e que o contrato foi cancelado posteriormente devido a problemas no fornecimento por parte do fabricante estrangeiro. A Operação Perfídia continua a desenrolar, enquanto a PF busca reunir provas relacionadas às supostas irregularidades e fraudes envolvendo a intervenção federal de 2018 no Rio de Janeiro.

