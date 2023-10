Atirador suspeito de massacre é encontrado morto, diz imprensa dos EUA

O militar da reserva suspeito de ter matado 18 pessoas e ferido 13 em Maine, nos Estados Unidos, foi encontrado morto nesta sexta-feira (27).

Em contato com a Associated Press, autoridades afirmaram que Robert Card morreu após ser ferido com uma arma de fogo. O tiro pode ter sido disparado por ele mesmo.

O suspeito, de 40 anos, era um reservista do Exército dos Estados Unidos. Ele passou por uma avaliação de saúde mental em meados de julho, depois de começar a agir de maneira errática durante o treinamento, informou um oficial dos EUA.

Card estava sendo procurado desde os tiroteios na noite da última quarta-feira (25.). Moradores da região foram orientados a não sair de casa após os crimes.

Com informações do SBT News.

