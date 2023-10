Plantão de vacinação acontece em unidades de saúde e shopping da capital

Aos campo-grandenses que precisam colocar em dia a carteira de vacinação, poderão encontrar atendimento em três unidades básicas de saúde da família (UBSs e USFs) na capital. Um desses locais de vacinação é o Pátio Central Shopping, que é gratuitamente.

Nos locais de vacinação, estarão disponíveis quase todas as vacinas, incluído da covid da gripe. A única vacina que não está sendo aplicada é a BCG.

Caso precise colocar as vacinas em dia, leve a carteira de vacinação e documentos pessoais com foto.

Conforme o cronograma da Sesau, disponíveis em suas redes sociais, estarão aberta hoje a UBSs 26 de Agosto e Dona Neta e na USF Moreninha. Nesses locais, os atendimentos acontecem das 7h às 17h, sem intervalo para o almoço. Nos shoppings, a vacinação acontece das 9h às 16h. As vacinas estarão sendo aplicadas no segundo piso, sala 204.

