Atirador invade escola na Rússia e mata 13 pessoas

Um atirador invadiu uma escola localizada na Rússia nesta segunda-feira (26). De acordo com informações, o homem estava vestindo uma camisa estampada com a suástica e se suicidou após o crime. Cerca de 13 pessoas, incluindo 7 crianças, acabaram mortas.

A invasão ocorreu em Izhevsk, capital da região da Udmúrtia, cerca de 970 quilômetros a leste de Moscou. Investigadores divulgaram que o homem estava armado com duas pistolas e carregava uma grande quantidade de munição.

Professores e seguranças estão entre as seis vítimas adultas. Cerca de 21 outras pessoas ficaram feridas, 14 delas crianças, segundo o Ministério do Interior.

De acordo com o Comitê de Investigação da Rússia, que investiga crimes graves no país, o atirador usava ainda uma balaclava. A sua identidade e nem a motivação do ataque foram divulgadas pelas autoridades até o momento.

Dmitri Peskov, porta-voz do Kremlin, afirmou que Vladimir Putin, presidente russo, classificou o ocorrido como um “ato terrorista desumano”. “O presidente chora profundamente pela morte de funcionários e crianças nesta escola”, afirma.

A Rússia já foi palco de outros atentados em escolas. Em maio de 2021, um atirador de 19 anos matou sete crianças e dois adultos na cidade de Kazan, a 827 km de Moscou. Em abril de 2022, um homem armado matou duas crianças e uma professora em um jardim de infância em Ulianovsk, cidade no centro-sul da porção europeia russa, antes de cometer suicídio.

Com informações da Folhapress.

