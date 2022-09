Endrick ganha destaque na Espanha após gol do título

Endrick, a jovem promessa do Palmeiras, ganha cada vez mais holofotes europeus. Autor do gol do título do Campeonato Brasileiro sub-20, ontem (25), contra o Corinthians, em plena Neo Química Arena, a joia alviverde teve repercussão em jornais espanhóis. Atualmente, o jogador é visto como uma das maiores promessas do futebol mundial.

Real Madrid e Barcelona já especularam interesse no jogador. “Endrick está fazendo mérito mais do que suficiente para que o Real Madrid e o Barcelona mantenham os holofotes sobre ele”, escreveu o diário da capital espanhola.

O Marca falou sobre a busca por ‘novos Rodrygo e Vinicius Jr.’, incluindo comparações a Haaland e Mbappé. “Ele não é o único, mas Endrick é quem se destaca como o líder dessa geração chamada a ser a alternativa a Haaland, Mbappé ou aos dois torcedores brasileiros do Real Madrid”, publicou.

Os olhares da dupla de gigantes da Espanha também foi destaque no Mundo Deportivo, que afirmou: “Endrick criou uma expectativa que não era vista no Brasil desde a aparição de Neymar”.

Endrick marca o gol do título

O Palmeiras foi campeão do Brasileirão sub-20. O único gol da partida foi feito por Endrick com uma bela batida fora da área. Em plena Neo Química Arena, os alviverdes levantaram a taça do campeonato pela segunda vez em sua história – a primeira ocorreu na edição de 2018. De quebra, ainda evitaram um título inédito do arquirrival.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS! Endrick abre o placar contra o Corinthians! Assista Corinthians x Palmeiras, AGORA, na tela da Band e https://t.co/NAdfZMfWOG#EsporteNaBand pic.twitter.com/n9Gio3lDRi — Esporte Na Band (@esportenaband) September 25, 2022

