Asteroide entra na Terra e causa explosão de luz na Europa

Cientistas e pessoas que estavam no sul da Inglaterra e em partes da França, na madrugada desta segunda-feira (13/2), observaram uma espécie de clarão no céu, na altura do Canal da Mancha – uma passagem subterrânea que liga a França e a Inglaterra, pelo Oceano Atlântico. Sobre o fenômeno, cientistas comentaram, no Twitter, se tratar de um asteroide.

#French media published footage of a meteoroid flight, which was noticed this night by the people of France and England. Meteoroid Sar 2667 entered the Earth’s atmosphere and burned over the English Channel. pic.twitter.com/L1xxVdNHsQ — NEXTA (@nexta_tv) February 13, 2023

Segundo especialistas, esse tipo de asteroide aparece várias vezes no ano causando impacto em segurança, mas raramente são identificados antes de o fenômeno acontecer, como foi o caso deste, identificado como SAR2667.

Vídeos foram postados em redes sociais mostrando como ocorreu o evento. Em um deles, é possível ver o astroide passando em um trajeto como uma linha branca. Em determinado momento, o corpo celestial causa um grande clarão amarelado e, depois, desaparece.

A Agência Espacial Europeia (ESA, na sigla em inglês) informou, no Twitter, que o asteroide era pequeno, com cerca de 1 m de diâmetro. O impacto, segundo a agência, era considerado seguro. Momentos anteriores ao evento, a ESA reportou que o asteroide iria se chocar contra a Terra. E assim ocorreu. Segundo a instituição, a predição é creditada a um caçador de asteroides chamado Krisztián Sárneczk.

A agência explicou que essa foi somente a sétima vez que foi possível prever um impacto de um asteroide na atmosfera terrestre. Segundo a instituição, isso é um indicativo do avanço que a previsão desse tipo de evento vem tendo nos últimos anos ao redor do globo.

