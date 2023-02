Carnaval 2023: Capital tem opções para a criançada cair na folia

Está muito enganado quem pensa que a criançada não pode cair na folia. No carnaval deste ano, os pequenos terão diversas opções para curtir a festa com a família, seja em shoppings ou até em bloquinhos na rua. Veja as opções e prepare a fantasia!

Shoppings

Shopping Bosque dos Ipês

O carnaval da criançada está garantido no Shopping Bosque dos Ipês. De 18 a 21 de fevereiro, a Praça Central do local ficará recheada de atividades para os pequenos. No sábado (18) irá ser realizada oficinas, pintura facial, bailinho infantil e desfile de fantasias, das 14 às 19h. No domingo (19) e segunda-feira (20) a programação é a mesma e na terça-feira (21), terá oficinas, pintura facial, bailinho infantil e desfile de fantasias pet.

O Shopping Bosque dos Ipês fica na Avenida Cônsul Assaf Trad, 4796, Parque dos Novos Estados. Todos os eventos são gratuitos.

Shopping Norte Sul Plaza

Nos dias 18, 19 e 21 de fevereiro shopping terá bailinho para criançada se divertir e brincar muito em clima de Carnaval. A entrada é gratuita. O Norte Sul Plaza fica na Avenida Presidente Ernesto Geisel, 2300, Jardim Joquei Club.

Pátio Central Shopping

Também de 18 a 21 de fevereiro, o Pátio Central irá promover o “Bloquinho do Pátio”, a partir das 11h até às 16h, com pintura facial, oficina de máscaras e bailinho. O Pátio Central fica na Rua Marechal Rondon, 1380, Centro.

Blocos

Cordão Valu

No dia 18 de fevereiro o bloco Cordão Valu reserva um horário especial para a criançada. Com início às 14h, muitos pais aproveitam o horário para levar a turma fantasiada. O evento será na rua General Mello, na Esplanada Ferroviária.

Capivara Blasé

Um dos maiores blocos de rua de Campo Grande realiza nos dias 19 e 20 de fevereiro a matinê “Capivarinha Blasé”, na rua Dr. Temístocles, na Esplanada Ferroviária, das 15h às 18h.

Rádio Clube Campo Grande

O Rádio Clube da Capital realiza nos dias 19 e 21 de fevereiro a “Matinê do Rádio Clube”. Com a promessa de ser a melhor mini folia da cidade, o evento bloquinhos da Patrulha Canina e Mickey e Minnie e desfile de fantasias. O ingresso custa R$ 50 reais a inteira e R$ 25 a meia para sócios do rádio clube e crianças de um a sete anos, com direito a consumo de pipoca, algodão-doce, picolé e lanches a vontade.

Pais e acompanhantes também poderão participar com desfile de fantasias e open bar. O Rádio Clube Campo Grande fica na Avenida Toros Puxian, 477, Vila Morumbi.