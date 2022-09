Campo Grande terá serviço de acolhimento institucional para jovens

Campo Grande terá um Serviço de Acolhimento Institucional para jovens de 18 a 21 anos. O projeto foi implementado ontem (14). Ele vai oferecer proteção, apoio e moradia subsidiada a jovens do sexo masculino, maiores de 18 anos em estado de abandono e vulnerabilidade.

A modalidade de acolhimento contempla principalmente jovens que tenham o vínculo familiar rompido e não tenham condições de moradia e autossustentação. O secretário municipal de Assistência Social, José Mário Antunes agradeceu aos parceiros que ajudaram a tirar o projeto do papel. “Temos muito o que agradecer porque muitos jovens que saem de nossas unidades estão sem um objetivo e precisam de um acompanhamento do Poder Público, e é esse trabalho que a República irá oferecer”, pontuou.

Representando a Paróquia Anglicana da Inclusão, o Reverendo Luciano Neves falou sobre a importância da unidade. “É um momento histórico e emocionante, principalmente para as pessoas que serão beneficiadas porque elas receberão esperança e novas oportunidades. Assim deve ser o nosso esforço em todos os setores da sociedade. Temos que estar atentos às necessidades das pessoas porque no futuro vamos perceber que esse foi o nosso melhor papel”

Atendimentos do serviço de acolhimento institucional

Os atendimentos, realizado de forma, será destinado aos jovens desligados de serviços de acolhimento para crianças e adolescentes ou em outra situação que demande este serviço. No total, a unidade disponibilizará dez vagas para jovens entre 18 e 21 anos.

A unidade irá ofertar um atendimento apoiado na qualificação e inserção profissional e na construção de um projeto de vida, proporcionando atividades externas com foco em capacitações, cursos profissionalizantes e inserção no mercado de trabalho, visando a autonomia financeira dos jovens.

A rotina será semelhante à das demais unidades de acolhimento da Rede Municipal de Assistência Social, oferecendo quatro refeições diárias, além do acompanhamento por meio de um coordenador, psicólogo, assistente social, cuidador social, além de auxiliares de serviços gerais.

Com informações da Prefeitura de Campo Grande.

