Após relatório do FBI, Alec Baldiwn afirma que não puxou gatilho da arma que matou diretora

Após dois dias do relatório do FBI (Departamento Federal de Investigação dos Estados Unidos) ser divulgado, onde foi concluído que a a arma que matou a diretora de fotografia Halyna Hutchins, durante a gravação do filme “Rust”, teria tido o gatilho puxado, o ator Alec Baldwin, negou ter sido o responsável pela tragédia.

Em entrevista para um programa no YouTube, Alec comentou sobre o caso e a cobertura feita pela mídia, que segundo ele “jantou’ o caso e que se sente injustiçado por isso. “[A mídia] jantou sobre isso e o que eles têm em comum é que ninguém estava lá […]. Se a mãe de George Bush, Barbara, caísse no gelo em uma lagoa e eu entrasse na lagoa para salvá-la, eles [os jornalistas] diriam que eu a apalpei”, reclamou o ator.

Baldwin ainda jurou que não havia apertado o gatilho da arma e contou que estava ensaiando com o objeto na hora do disparo, que havia sido testado momentos antes por seguranças no set. “Se você puxar o martelo para trás o suficiente, o martelo não trava, ele dispararia a bala sem você puxar o gatilho […] Todo mundo que estava lá sabe exatamente o que aconteceu e de quem é a culpa”.

De acordo com o relatório realizado pelo FBI, não teria como a arma de fogo disparar sem que o seu gatilho tivesse sido puxado. A defesa do artista afirma que as investigações estão sendo interpretadas de maneira errada, já que nelas havia sido registrado que o revólver não poderia ter sido disparado sem que o gatilho tivesse sido apertado, mas não teria afirmado que Alec seria o autor.

Sobre o caso

O acidente ocorreu no set de gravação do filme “Rust”, em outubro de 2021, quando o ator Alec Baldiwn estava ensaiando com uma arma de fogo que ele julgava ser “fria”, ou seja, sem balas de verdade. Porém, houve um disparo, que atingiu a cineasta Halyna Hutchins no peito e feriu o diretor Joel Souza. A diretora morreu na hora.

A empresa que estava produzindo o filme foi multada em cerca de US$ 137 mil (R$ 695 mil), pelo Departamento de Saúde e Segurança Ocupacional do Novo México, pela acusação de violação “intencional e grave” dos procedimentos de segurança no local de filmagem.

Em fevereiro deste ano, a família da vítima abriu um processo contra o ator por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Além de Alec, os produtores executivos e membros da equipe de filmagem tiveram os seus nomes incluídos na ação.

