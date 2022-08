Vacinas contra Covid-19 estão disponíveis em mais de 40 locais

A vacinação contra a Covid-19 e Influenza continua disponível em mais de 40 locais nesta quarta-feira (17) em Campo Grande. Há aplicação de primeira a quarta dose para os públicos específicos estabelecidos pelo calendário vacinal da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde). A vacina contra a gripe também está disponível para a população a partir dos seis meses de idade.

A primeira dose está disponível para a população com pelo menos três anos de idade que ainda não recebeu nenhuma dose da vacina. Este público por comparecer a um dos mais de 45 pontos de vacinação referenciados.

Para quem já cumpriu o intervalo estabelecidos pelos fabricantes dos imunizantes e que tenha concluído o esquema vacinal também poderá receber a segunda dose.

Um primeiro reforço está disponível para toda a população acima de 12 anos e que tenha concluído o esquema vacinal primário há pelo menos quatro meses. A única exceção são pessoas com imunocomprometimento grave com 18 anos ou mais, para eles o intervalo é de 28 dias.

O hiato de quatro meses é o mesmo para quem já recebeu a terceira dose e faz parte de um dos seguintes públicos: pessoas com 35 anos ou mais, trabalhadores da saúde ou pessoas com imunocomprometimento grave com 18 anos ou mais.

Desde o dia 19 de janeiro de 2021, quase 2 milhões de doses das vacinas contra Covid-19 já foram aplicadas; 730 mil pessoas foram vacinadas, o que representa cerca de 80% de toda a população campo-grandense. Destas, 695 mil, ou 76% da população, tomaram as duas doses.

As vacinas estão disponíveis nas unidades de saúde referenciadas, entre 7h30 e 11h, e das 13h às 16h45. Há unidades que possuem horário estendido, e a sala de vacinação funciona normalmente neste período. As unidades também realizam o teste para a detecção da Covid-19, de acordo com horário de funcionamento especifico de cada local.

O Município segue realizando a campanha de multivacinação para atualização de caderneta de crianças e adolescentes até 14 anos de idade e para reforço contra poliomielite para o público entre 1 e 4 ano.

Na campanha de multivacinação, o objetivo é atualizar a caderneta de vacinação e estão disponíveis 18 imunizantes diferentes para todo o público de até 14 anos: BCG (bacilo Calmette–Guérin): protege contra formas graves da tuberculose; Pentavalente: protege contra a difteria, coqueluche, tétano, hepatite B e haemophilus influenzae; Febre Amarela; Hepatite B; Hepatite A; HPV quadrivalente: protege contra o papilomavírus humano; Influenza Trivalente: protege contra a gripe; Meningocócica ACWY: protege contra a meningite; Meningocócica C: protege contra a meningite; Pneumocócica 10 valente: protege contra a pneumonia; Poliomielite; Tríplice Bacteriana: protege contra a difteria, coqueluche e tétano; Dupla Adulto: protege contra a difteria e tétano; Tríplice Viral: protege contra o sarampo, caxumba e rubéola; Vacina Rotavírus Humano e Varicela: protege contra a catapora.

