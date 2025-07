Traficante suspeito de envolvimento em assassinato no Jardim Los Angeles é detido

Na manhã de quinta-feira (3), Gabriel Garcia Ferreira, de 30 anos, foi preso em flagrante pela DHPP (Delegacia Especializada de Repressão à Homicídios e de Proteção à Pessoa), em Campo Grande. Ele é suspeito de ser o mandante do assassinato de Jeferson Fiori da Silva Ferrari, 28 anos, e foi autuado por tráfico de drogas.

Durante o cumprimento de um mandado de prisão temporária e busca e apreensão, a equipe policial foi até a residência de Gabriel, localizada na Rua José Maurício, no Jardim Los Angeles, por volta das 6h. Ao entrarem na casa, encontraram uma caixa no armário da cozinha contendo 13 porções e 33 pinos de cocaína, além de vários sacos plásticos usados para embalagem. A droga estava em local de fácil alcance para três crianças que estavam no imóvel.

Gabriel admitiu ser traficante na região, o que resultou em sua prisão imediata pelo crime de tráfico, além do cumprimento do mandado referente à investigação do homicídio.

Relembre o caso

Jeferson foi atacado por um homem em uma motocicleta que disparou cerca de cinco tiros contra ele na Rua Coronel Moreira César, no Jardim Los Angeles. A vítima foi encontrada caída pela polícia e ainda estava viva, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu após a chegada do Corpo de Bombeiros. No corpo, foram identificados três tiros, dois nas costas e um na região pélvica. Câmeras de segurança registraram parte do ataque.

