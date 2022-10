Homem é preso em flagrante por armazenar pornografia infantil

Policiais da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA) prenderam um homem de 21 anos, na manhã desta quarta-feira (5). O suspeito armazenava e compartilhava fotos e vídeos de pornografia envolvendo crianças e adolescentes. O caso aconteceu na cidade de Ribas do Rio Pardo, a 97 km de Campo Grande.

Os policiais verificaram no aparelho celular do investigado que ele fazia parte de grupos em aplicativos de celular, voltados para o compartilhamento de pornografia infantil. Nesses grupos, ele disponibilizava material pornográfico aos integrantes.

Os investigadores constataram, também, que o material pornográfico, em alguns casos, era comercializado por alguns participantes do grupo.

A diligência desta manhã é desdobramento da 1ª Fase da Operação Sentinela, desenvolvida permanentemente pela DEPCA, para a repressão da pornografia infantil praticada em meio virtual.

A autoridade policial decretou a prisão em flagrante do suspeito. Em virtude da pena aplicada aos crimes, não foi disponibilizada a fiança e o suspeito segue preso, aguardando decisão judicial. A autoridade policial decretou prisão em flagrante do suspeito.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.