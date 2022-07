África Oriental: 50 milhões de pessoas sofrem com insegurança alimentar

A Autoridade Intergovernamental sobre o Desenvolvimento (IGAD) emitiu um alerta envolvendo a população da África Oriental. Cerca de 50 milhões de pessoas irão sofrer de insegurança alimentar e desnutrição em 2022.

De acordo com o relatório do IGAD, feito em conjunto com Programa Mundial de Alimentação (PMA) e a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO), esse número se divide principalmente entre 7 países da região, são eles: Sudão do Sul, Sudão, Somália, Quênia, Djibuti, Uganda, Etiópia.

A principal causa dessa nova onda de insegurança alimentar é a escassez de chuva que ocorreu na região, que se configura a pior em 70 anos. As mudanças climáticas que ocorreram no mundo estão fazendo com que a produção agrícola e a pecuária estejam falhando. Além desse motivo, ocorreu o aumento do custo da alimentação motivado pelo conflito da Ucrânia e Rússia, choques econômicos e a insistente falta de ajuda para as regiões.

Nesse ano, o Brasil registrou o número recorde de fome no país, ultrapassando até mesmo a média global de 35%, de acordo com a pesquisa feita pelo Gallup. De acordo com os dados analisados pelo Centro de Políticas Sociais do FGV Social, o percentual saiu de 17% em 2014, para 36% no final de 2021.

