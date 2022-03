Ações caem nos EUA após Fed sinalizar alta rápida dos juros contra inflação

Os principais índices de ações de Nova York recuavam no final da tarde de hoje (21) em reação a uma fala do presidente do Fed (Federal Reserve, o banco central americano), Jerome Powell, sobre a necessidade de elevação dos juros para acelerar o controle da inflação.

O país vem registrando as maiores altas nos preços em 40 anos. Às 16h47, os indicadores S&P 500, Dow Jones e Nasdaq perdiam 0,19%, 0,91% e 0,89%, nessa ordem.

“Há uma necessidade óbvia de agir rapidamente para retornar a postura da política monetária a um nível mais neutro e, em seguida, passar para níveis mais restritivos, se isso for necessário para restaurar a estabilidade de preços”, comentou Powell.

As autoridades de política monetária do Fed subiram os juros na semana passada pela primeira vez em três anos e sinalizaram altas contínuas dos juros no futuro.

Com informações da Folhapress