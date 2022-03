Dólar emenda mais uma queda e vai a R$ 4,945, menor valor em 9 meses

O dólar comercial emendou a quarta queda seguida e fechou abaixo dos R$ 5 pela primeira vez desde junho de 2021. Nesta segunda-feira (21), a moeda norte-americana recuou 1,42% e ficou cotada a R$ 4,945. É o menor valor em nove meses, desde 29 de junho do ano passado (R$ 4,942).

Segundo o Uol Economia, o movimento é resultado do alto volume de investimento estrangeiro no Brasil em razão da trajetória de alta da Selic e com o diferencial de juros em relação a outras economias, mesmo com a guerra entre Rússia e Ucrânia. Das 25 economias acompanhadas pelo Economatica, o dólar perde valor em dez países, e se valoriza em 15.