VÍDEO: Tornado atinge Taquarussu e destrói barracão de propriedade rural

Com imagens que impressionaram a população, um tornado atingiu o município de Taquarussu, a 329 quilômetros de Campo Grande, na tarde de ontem (22), e deixou diversos estragos, principalmente em uma propriedade rural da cidade.

No vídeo, é possível ver uma nuvem-funil se formando em uma área aberta, se transformando em tornado no momento em que toca o solo, conforme explica o meteorologista do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), Vinícius Sperling.

“Analisando as imagens e o ambiente meteorológico, ocorreu um tornado em Taquarussu. Os vídeos do vórtice tocando solo deixam claro. Destaque-se que existia pouco cisalhamento (variação do vento na vertical) mas havia boa instabilidade, então tempo severo isolado era possível. Esse tornado, bem localizado, se formou por causa de alguma heterogeneidade perto da superfície, não por causa de uma tempestade severa em si”.

Ontem, o município estava sob o alerta laranja de tempestades do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), com possibilidade de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia e ventos intensos (60-100 km/h). Dados do meteorologista Natálio Abraão, registraram ventos de 51 km/h.

Segundo a Defesa Civil, o fenômeno foi responsável por arrancar a cobertura de um barracão, que era utilizado para armazenar maquinário agrícola. Não há feridos e o local pertence ao vereador de Taquarussu Clóvis Leandro Criveli (PSD), conhecido como ‘Pedão’. Moradores da região gravaram os estragos. Em uma das imagens, é possível ver trabalhadores tentando cobrir os maquinários com lonas, e o responsável pelo vídeo diz que “foi questão de cinco segundos e arrancou tudo”.

