Assessor da Prefeita dá declaração que indica “toma-lá-cá” entre vereadores e igrejas

“Quanto está precisando para equipar a igreja? A, preciso de R$ 10 mil e tal. Se eu te mandar R$ 20 mil. Ele vai ficar todo faceiro. Precisava de R$ 10 mil. Ok? Ok. Então, vou te mandar R$ 50, você me devolve R$ 30. Então, é aí que os caras vêm municiados para campanha. Isso eu sei porque todos os projetos sociais. Tem vários que vocês perguntarem e recebem essas propostas. Tem os vereadores sérios, que trabalham, e tem aqueles que fazem o errado. Então, se liga eleitor”, declarou o diretor-adjunto da Secretaria de Assuntos Comunitários da Prefeitura de Campo Grande, Fabio Rocha, e que pode ser convocado para prestar esclarecimentos após entrevista polêmica para podcast.

Um vídeo, chegou até os parlamentares, que querem explicações. Informnações na tarde de ontem dão conta que alguns vereadores debecvem inclusive acionar o Ministério público para que as declarações sejam investigadas O presidente da Câmara, vereador Carlos Augusto Borges (PSB), levou o caso ao secretário de Governo, João Rocha, pedindo para que ele se retrate ou dê nome aos bois, para não ter que responder por calúnia.

Carlão justifica que atende diversas instituições, há muitos anos, sem pedir “uma xícara de café em troca” e quer explicações do servidor municipal. Caso contrário, irá à delegacia registrar um boletim de ocorrência. No vídeo, o adjunto da subsecretaria fala sobre um possível acerto que vereadores fariam na distribuição de emendas para instituições. O vídeo chegou ao conhecimento dos vereadores, que agora querem explicações do subsecretário.

