Acidente aéreo no Nepal registra 68 mortes; quatro estão desaparecidos

Um avião com 72 passageiros caiu no último domingo (15), na região centro-oeste do Nepal. Foram contabilizadas 68 mortes e quatro desaparecidos até o momento. O voo doméstico caiu em Pokhara e foi considerado o pior acidente do pequeno país do Himalaia em 30 anos.

O voo da Yeti Airlines deixou a capital Katmandu transportando 72 pessoas – 68 passageiros e quatro tripulantes. Logo após o acidente aéreo ocorrer, equipes de resgate foram encaminhadas ao local da queda da aeronave realizando buscas por vítimas.

Um vídeo publicado nas redes sociais mostra o avião voando baixo sobre uma área povoada momentos antes da queda. De acordo com Jagannath Niroula, porta-voz da Autoridade de Aviação Civil do Nepal, o tempo estava claro no momento do acidente.

As causas do acidente ainda são investigadas. Antes da queda, a aeronave, um bimotor ATR-72, fez contato com o aeroporto de Seti Gorge às 10h50 (horário local), informou a autoridade de aviação local em um comunicado.

O incidente também foi registrado em uma live do Facebook, feita por um grupo de amigos indianos. Na gravação, os quatro estão brincando e fazendo piadas quando o avião entra em queda livre.

Os demais passageiros parecem calmos, e não há qualquer anúncio de emergência ou alerta por parte do piloto ou da equipe de comissários.

De repente, no entanto, há um ruído forte do que parece ser a aeronave explodindo, e a tela é preenchida por labaredas de fogo. O vídeo indica que os 72 tripulantes do voo não tinham ideia de que o avião estava em risco durante a aterrissagem.

Também há registros feitos por moradores que presenciaram o momento da queda.

Outros acidentes

O acidente é o mais mortal no Nepal desde março de 2018, quando um voo turboélice US-Bangla Dash 8 de Dhaka caiu ao pousar em Katmandu, matando 51 das 71 pessoas a bordo, de acordo com a Aviation Safety Network.

Pelo menos 309 pessoas morreram desde 2000 em acidentes de avião ou helicóptero no Nepal – lar de oito das 14 montanhas mais altas do mundo, incluindo o Everest – onde o clima pode mudar repentinamente e criar condições perigosas.

A União Europeia baniu as companhias aéreas nepalesas de seu espaço aéreo desde 2013, citando preocupações de segurança.

Pistas difíceis

O país do Himalaia tem algumas das pistas mais remotas e perigosas do mundo, ladeadas por picos cobertos de neve que fazem da aproximação para o pouso um desafio mesmo para os pilotos mais experientes.

Os operadores de aeronaves dizem que o Nepal carece de infraestrutura para uma previsão meteorológica precisa, especialmente em áreas remotas com terreno montanhoso acidentado, onde vários acidentes fatais foram registrados no passado. O clima também muda rapidamente nas montanhas, criando condições de voo ainda mais difíceis.

Com informações da Folhapress

