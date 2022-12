Mais de 1.400 peixes morrem após aquário gigante estourar em Berlim

O vidro de um aquário cilíndrico estourou na manhã de hoje (16), em Berlim, na Alemanha. O aquário reivindica o título de maior do mundo, e com o incidente, parte dos 1.500 peixes que viviam no tanque ficaram espalhados pelo lobby do hotel, onde ficava a estrutura. Os peixes também alcançaram uma avenida movimentada, do centro da capital alemã.

O aquário, chamado AquaDom, comportava cerca de um milhão de litros de água e ficava dentro de um hotel, na avenida Bundesstrabe, no bairro de Mitte, um dos mais movimentados do centro da capital alemã.

Segundo a polícia de Berlim, com os estilhaços dos vidros, duas pessoas ficaram feridas. Todos os peixes morreram, de acordo com a administradora da atração.