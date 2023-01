Duas mulheres morrem em colisão entre dois veículos na MS-306

Na manhã desta segunda-feira (16), duas mulheres morreram em uma colisão entre dois veículos na MS-306, próximo a Cassilândia, município localizado a 452 km da capital. Uma criança de cinco anos ficou em estado gravíssimo e outra mulher ficou em estado grave.

Conforme apuração do jornal Cassilândia Urgente, a colisão aconteceu a cerca de 14 quilômetros de Cassilândia e envolveu um veículo Creta e um Fiat Palio Adventure.

De acordo com o sargento Dário, da PMRv (Polícia Militar Rodoviária de Mato Grosso do Sul), sete pessoas estavam envolvidas no acidente. As vítimas foram socorridas para o hospital de Cassilândia por socorristas da concessionária Way-306.

As informações apuradas pelo jornal local são de que duas pessoas faleceram no local. Ambas as mulheres eram moradoras de Cassilândia e retornavam do Distrito de Indaiá do Sul, no momento em que ocorreu o acidente.

Ainda não há informações sobre a circunstância de como ocorreu o acidente.

Com informações do jornal Cassilândia Urgente

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia também: