A saga de Harry Potter pode ganhar novos filmes

Em uma reunião com acionistas realizada nesta quinta-feira (3), David Zaslav, CEO da Warner Bros. Discovery, afirmou que “Harry Potter” pode voltar para as telinhas com novos filmes do bruxo original, sem ser derivado da saga de “Animais Fantásticos”.

De acordo com informações da revista americana The Hollywood Reporter, a única coisa que estaria faltando para essa ideia ser posta em prática seria a autorização de JK Rowling, autora dos livros e detentora dos direitos autorais sobre os personagens.

“Nós vamos nos dedicar a franquias. Nós não fazemos um filme do Super-Homem há 13 anos. Nós não fazemos um ‘Harry Potter’ há 15. Os filmes da DC e de ‘Harry Potter’ foram responsáveis por muitos dos lucros da Warner Bros. nos últimos 25 anos”, afirmou Zaslav, que citou ainda “O Senhor dos Anéis”, cujos direitos de adaptação para os cinemas seguem com o estúdio, apesar da nova série do Amazon Prime Video.

David se tornou CEO da Warner Bros. recentemente e desde então, sua permanência é vista de forma crítica por fãs e especialistas, principalmente após ele anunciar que o longa “Batgirl”, já concluído, não seria mais lançado para tentar driblar os impostos que recairiam sobre ele.

Além disso, a ideia de trazer novamente filmes de Harry Potter mesmo em meio as acusações de que JK Rowling seria transfóbica não parece tão certeira, já que há anos vem sendo pregado um boicote contra as obras da autora. Outro fator a se pensar é a recepção um pouco morna da saga de “Animais Fantásticos” pela crítica.

