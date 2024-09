Veículo com uma tonelada de maconha é apreendido na MS-164

O caso aconteceu durante uma fiscalização dos policiais na rodovia MS-164

Um veículo Renault Fluence foi encontrado com uma tonelada de maconha distribuídos em 73 fardos na manhã de hoje (09), por policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira).

O caso aconteceu durante uma fiscalização dos policiais na rodovia MS-164. Segundo informações, o veículo estava sendo conduzido por uma pessoa, que ao avistar o bloqueio policial, retornou, em alta velocidade, no sentido à cidade de Ponta Porã e abandonou o veículo na estrada, cerca de 5km.

Os policiais realizaram buscas na mata e redondezas na esperança de achar o condutor, mas ele não foi localizado. Equipes do DOF continuam em buscas pela região.

A ocorrência foi registrada e entregue na Defron (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira), em Dourados.

