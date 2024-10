Veículo carregado com cigarros ilegais é apreendido na MS-386

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam nesta manhã (10), um veículo GM Meriva, de cor branca com placas de Curitiba (PR), carregado com 1.500 pacotes de cigarros de origem estrangeira.

Os produtos não tem documentação legal para comércio ou circulação no Brasil.

Conforme informações, os policiais faziam um bloqueio policial de fiscalização na rodovia MS-386, quando abordaram o veículo. O condutor, de 35 anos, relatou ser da cidade paulista de Presidente Epitácio.

Ao ser questionado sobre a carga, afirmou ter comprado os cigarros no Paraguai e pretendia revendê-los em Bataguassu (MS).

O homem recebeu voz de prisão e a ocorrência foi registrada na Delegacia da Polícia Federal em Ponta Porã.

O prejuízo estimado ao crime foi de R$ 101 mil.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram