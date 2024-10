Com projetos avançados, Segov monitora metas e ações do Contrato de Gestão 2024

Com objetivo de atender cada vez melhor o cidadão, a Segov (Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica) se reuniu nesta quinta-feira (10) para monitorar os projetos previstos no contrato de gestão 2024. A avaliação foi positiva, já que muitas metas foram concluídas e propostas importantes estão avançadas.

“Toda meta que é estabelecida, ela só é entregue se tiver monitoramento. Avaliar como está evoluindo cada uma das entregas propostas no contrato de gestão. O que fizemos hoje foi isto, temos algumas metas avançadas e já concluídas e outras que precisamos evoluir. Um momento de conversar com cada um dos responsáveis pelas metas, para que possamos chegar ao final do ano com elas conclusas e com objetivo alcançado”, afirmou o secretário de Governo e Gestão Estratégica, Rodrigo Perez.

A reunião faz parte do segundo ciclo de monitoramento dos Contratos de Gestão, que estão sob a coordenação da Segem (Secretaria-Executiva de Gestão Estratégica e Municipalismo). Junto com as metas da Segov, também foram apresentados os projetos dos órgãos vinculados, entre eles Fertel (Fundação Estadual Jornalista Luiz Chagas de Rádio e TV Educativa de MS) e Agems (Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de MS).

“A avaliação é positiva, em primeiro lugar pelo comprometimento de todos os gerentes. Conseguimos colocar todas as áreas da Segov envolvidas em prol de um resultado que atenda o Governo e a população. Temos a expectativa que o conjunto destas ações contribuam com alguns indicadores importantes do Estado”, destacou o secretário-executivo de Gestão Estratégica e Municipalismo, Thaner Castro Nogueira.

Entre as ações importantes previstas no contrato está a ampliação da tecnologia dentro do Estado, os projetos de concessões e PPPs (Parceria Público-Privada), a implantação da infovia digital, entre outros projetos. “Temos uma série de ações que vão contribuir para que o Governo entre em 2025 pronto para um novo nível de execução na infraestrutura, áreas sociais e outros setores. A Segov é peça-chave neste processo”, explicou Nogueira.

Ao todo são 24 projetos e 79 entregas previstas pela Segov e órgãos vinculados. A avaliação é que os projetos em geral estão em dia e a expectativa é que até o final do ano a maioria esteja 100% concluído, tendo uma performance positiva da pasta.

Contrato de gestão

O objetivo do contrato de gestão é estabelecer as metas, compromissos e inovações de cada pasta para cada ano de gestão. Os resultados têm como foco melhorar as entregas aos cidadãos, proporcionado melhor qualidade de vida e fomentando um ambiente de desenvolvimento.

No início de cada ano todos os secretários estaduais e chefes das fundações e autarquias do Estado assinam este documento com o governador, estabelecendo os projetos de inovação e prioridades da pasta. Ao longo do ano são feitas avaliações e reuniões para acompanhar os projetos e no final do ano é feito um balanço e apresentação das metas cumpridas.

Com Agência de Notícias MS

