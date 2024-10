A 80 dias do fim do prazo, recadastramento do Mais Social chega a 60% dos beneficiários

Se depender do trabalho da equipe do Mais Social, a máxima de que “o brasileiro deixa tudo para a última hora” não vai prosperar em relação ao programa que auxilia famílias de baixa renda. O recadastramento já foi feito por 60% dos 48 mil beneficiários e não para, garantindo que o recurso seja destinado a quem mais precisa. O prazo é até 31 de dezembro.

A diarista Emiliana Gadeia Marin atendeu ao chamado dos funcionários do programa e foi nesta quarta-feira (9) à Superintendência do Programa Mais Social (Rua Barão de Ladário, 85, Vila Sobrinho), em Campo Grande, para fazer o recadastramento e garantir a continuidade do benefício.

Ela mora no bairro Santa Carmélia com a filha, que está desempregada, e todos os dias recebe e cuida dos três netos: Kevin, de 1 ano; Vitória, de 9; e Bianca, de 12. “Pra mim, (o programa) me ajuda tanto, porque eu trabalho de diária. Tem vezes que tem diária, tem vezes que não. E as crianças estão em casa. Todo dia eles querem pão. Querem alguma coisa, então você tem que ter alguma coisinha pra eles. Se fosse só eu e minha filha, tudo bem, mas como tem eles, aí já me aperta se eu ficar sem o Mais Social”, conta.

Usando uma bengala, com artrose e problemas em um dos joelhos e na coluna, Marciano Guerreiro, 65 anos, morador da Vila Palmeira, também não perdeu tempo e foi se recadastrar no mesmo dia.

“Tenho problema de coluna, joelho, não tem como trabalhar. O programa ajuda muito. Sem ele, acho que eu estaria na rua pedindo esmolas. O que eu recebo é o suficiente pra não passar fome”.

Os beneficiários estão sendo convocados pela equipe do Mais Social em cada cidade e região. Quando forem chamados terão que levar os documentos pessoais e comprovantes solicitados.

Qualificação para melhorar de vida

Uma novidade é que quem recebe o benefício vai ter a oportunidade de realizar uma qualificação, para ter acesso a um emprego de qualidade e ascender socialmente. Essa ação transversal faz parte de um trabalho em conjunto entre a Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos) e a Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul).

A iniciativa pode ajudar pessoas como Vera Lúcia Molina Barreto, 58 anos, que está desempregada. Ela mora no bairro Santo Amaro com o neto de 8 anos e depende do Mais Social. “Tem uma importância muito grande para mim. Eu compro alimento, eu compro gás”, explica.

O Mais Social é um auxílio financeiro pensado pela equipe do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul com o objetivo de promover a segurança alimentar e a melhoria da qualidade de vida das famílias em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar e nutricional, viabilizando o acesso à alimentação básica adequada.

A família recebe um auxílio financeiro mensal de R$ 450, por meio de um cartão, para compra de alimentos, gás de cozinha e produtos de limpeza e de higiene. É proibida a aquisição de bebida alcoólica e cigarro. O programa é executado e monitorado pela Superintendência do Programa Mais Social, vinculada à Sead.

Serviço – Os beneficiários do Mais Social que tiverem dúvidas sobre o recadastramento podem telefonar para (67) 3368-9000.

Com Agência de Notícias MS

