Vaca cai em fossa e é resgatada com retroescavadeira em Três Lagoas; assista

Uma vaca acabou caindo em uma fossa, mobilizando uma equipe para realizar o resgate. O caso ocorreu na manhã deste sábado (16), em Três Lagoas. O incidente ocorreu na Chácara Resgate.

Segundo informações divulgadas pelos militares, a fossa estava desativada e desabou enquanto a vaca passava pelo local. Os bombeiros precisaram acionar uma retroescavadeira para auxiliar no resgate.

Eles amarraram as patas do animal ao braço da retroescavadeira e fizeram o içamento, como mostra o vídeo que circula nas redes sociais. Apesar do susto, a vaca foi devolvida ao dono sem lesões. Assista: