Lula anuncia pacote de R$ 2,2 bilhões para ampliar tratamento contra câncer no SUS

O presidente Lula anunciou o maior pacote já realizado pelo SUS para ampliar o acesso ao tratamento contra o câncer no País.

O anúncio ocorreu durante uma visita ao Hospital de Amor, referência nacional no atendimento oncológico. O governo federal vai investir R$ 2,2 bilhões para garantir a oferta de 23 medicamentos de alto custo para pacientes com câncer. Segundo o Ministério da Saúde, os remédios devem atender 100% da demanda do SUS e beneficiar cerca de 112 mil pacientes em todo o Brasil.

Os medicamentos contemplam tratamentos para 18 tipos de câncer. O pacote também prevê, pela primeira vez, o financiamento permanente de cirurgias robóticas oncológicas no SUS. Inicialmente, a medida será voltada ao tratamento do câncer de próstata, com investimento de R$ 50 milhões.

Durante a agenda, o governo também confirmou a compra de 80 aceleradores lineares para ampliar a oferta de radioterapia no país.

O presidente Lula ainda participou do anúncio da construção de um novo centro de pesquisa clínica e cirurgia robótica no Hospital de Amor.

Há expectativa de que Lula discurse nos próximos minutos, após a fala de Henrique Prata, presidente do Hospital de Amor. O presidente está acompanhado do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin.

Com CNN

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram