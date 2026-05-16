Concurso para promotor substituto acontece amanhã (17); confira horário e local

O concurso do MPMS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul) para promotor substituto acontecerá neste domingo (17). Ao todo, 1,3 mil candidatos se inscreveram para realizar a prova. O exame será aplicado na UCDB (Universidade Católica Dom Bosco), localizada na Avenida Tamandaré, 6000, Jardim Seminário, em Campo Grande.

Os portões de acesso serão abertos às 7h e fechados pontualmente às 8h, seguindo o horário oficial de MS. A organização reforça que não será permitido o ingresso ao local do exame após o fechamento dos portões, sob nenhuma hipótese.

A prova terá duração total de cinco horas, incluindo o tempo para preenchimento do cartão-resposta. Os candidatos só poderão deixar o local definitivamente após 2h do início da prova, momento em que estarão autorizados a levar o caderno de questões.

São oito vagas, com remuneração de R$ 33.988,99.

O concurso terá sete etapas: prova preambular, provas escritas, avaliação psicotécnica, investigação social sigilosa, provas orais, prova de títulos e exame de sanidade física e mental.