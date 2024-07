Homem esfaqueia a ex-mulher por seis vezes e foge pulando a janela de apartamento na Capital

Homem de 36 anos está sendo procurado pela polícia, desde a madrugada desta segunda-feira (29), após esfaquear a ex-mulher por seis vezes no apartamento da vítima localizado no bairro Centenário, em Campo Grande.

Conforme Boletim de Ocorrência, a mulher estava em casa acompanhada dos dois filhos, quando o suspeito entrou no local, fechou a porta e a levou para quarto. No cômodo, ele passou a acusá-la de infidelidade e, durante a discussão, pegou uma faca e partiu para cima da vítima.

A mulher foi atingida por seis golpes de faca. Em seguida, o homem fugiu do apartamento pulando a janela levando a chave da porta. Mesmo ferida, a vítima começou a gritar por socorro, sendo acudida por vizinhos que arrombaram a porta da sala.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e a mulher encaminhada em estado grave para a Santa Casa. Policiais militares também foram chamados e fizeram rondas pela região para localizar o autor, que segue foragido. Equipes da Deam (Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher) e da Perícia também compararem à cena do crime para iniciar investigações.

