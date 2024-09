Unidade Móvel do Hospital de Amor está em Ponta Porã nesta semana

Nesta semana a Unidade Móvel do Hospital de Amor estará atendendo as mulheres da região de Ponta Porã até 27 de setembro, com exames preventivos e gratuitos de Papanicolaou e mamografia para rastreamento do câncer de mama e do colo de útero.

A carreta adaptada é um dos projetos apoiados pela Sicredi Centro-Sul MS/BA.

Os atendimentos ocorrerão no Centro Integrado de Saúde, localizado na Rua 07 de setembro, 1892 – Santa Izabel.

Para os atendimentos, as mulheres deverão apresentar RG, CPF, comprovante de residência e cartão SUS. De 24 a 26/09, das 7h às 17h e no dia 27/09, das 7h às 11h.

O atendimento da Unidade Móvel na área de atuação da Cooperativa em Mato Grosso do Sul é uma realização da Associação de Apoiadores do Hospital de Amor de Dourados – AApoiadores e Instituto de Prevenção de Dourados.

Em Ponta Porã, a ação conta com o apoio da cafeteria Chá com Cokito; do restaurante H-Zão e da panificadora Pão de Mel.

