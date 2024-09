Pedreiro que caiu de telhado durante obra morre cinco dias depois em Campo Grande

Homem, de 56 anos, que ficou em estado grave após cair do telhado durante obra, na cidade de Chapadão do Sul, distante 300 quilômetros de Campo Grande, morreu nessa terça-feira (24), na Santa Casa da Capital. O acidente aconteceu no dia 19 de setembro.

Conforme boletim de ocorrência, a vítima se desequilibrou e caiu de uma altura aproximada de três metros. O profissional foi socorrido por equipes do Corpo de Bombeiros e levado até um hospital da cidade.

Entretanto, devido à gravidade dos ferimentos, precisou ser transferido no dia seguinte para a Santa Casa de Campo Grande, onde deu entrada com fratura na costela, pneumotórax, hemotórax e fratura no úmero esquerdo.

Após ser feita drenagem na região do tórax, o homem precisou ser intubado, mas teve uma parada cardiorrespiratória e morreu na manhã de hoje.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol como morte a esclarecer.

